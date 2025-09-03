У ніч проти 3 вересня з аеродрому "Енгельс" зафіксували зліт двох бортів бомбардувальників ворога. Імовірно, Росія готує ракетний удар.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторингові ресурси.

Що відомо про активність російських бомбардувальників?

Моніторингові ресурси повідомили близько 00:50 про два борти стратегічних бомбардувальників ворога. Мовиться про Ту-95МС і Ту-160. Обидва літаки злетіли з аеродрому "Енгельс".

За даними фахівців, пуски ракет можуть бути протягом ночі, близько 03:00.

Атака на Україну вночі 3 вересня: що відомо?