Росіяни підняли кілька бортів стратегічної авіації: можливі пуски крилатих ракет
- У ніч проти 3 вересня зафіксували зліт двох бортів бомбардувальників з аеродрому "Енгельс".
- Пуски ракет можуть відбутися протягом ночі, близько 03:00.
У ніч проти 3 вересня з аеродрому "Енгельс" зафіксували зліт двох бортів бомбардувальників ворога. Імовірно, Росія готує ракетний удар.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторингові ресурси.
Що відомо про активність російських бомбардувальників?
Моніторингові ресурси повідомили близько 00:50 про два борти стратегічних бомбардувальників ворога. Мовиться про Ту-95МС і Ту-160. Обидва літаки злетіли з аеродрому "Енгельс".
За даними фахівців, пуски ракет можуть бути протягом ночі, близько 03:00.
Атака на Україну вночі 3 вересня: що відомо?
Увечері 2 вересня окупанти почали черговий обстріл України ударними безпілотниками. Вибухи пролунали у кількох регіонах.
Зокрема, вибухи чули жителі Рівного та Луцька. ППО працювала по ворожих цілях.
Також російські загарбники атакували столицю. Станом на 00:11 відомо, що у Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА. Попередньо без пожежі та руйнувань.