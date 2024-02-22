Класичний сценарій: у ЗСУ сказали, навіщо Росія поширила фейк про "захоплення села Кринки"

Днями Сєргєй Шойгу відзвітував Владіміру Путіну про так зване "захоплення Кринок". Утім, ця інформація не відповідає дійсності, а Сили оборони продовжують свою роботу на плацдармі лівобережжя Херсонщини.

У розмові з 24 Каналом голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що це – звичайний сценарій росіян. А плацдарм біля Кринок є дуже важливий.

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"Чому всі вирішили, що він (Шойгу – 24 Канал) збрехав? Це був звичайний сценарій, де ролі давно розіграні, проговорені, акт перший, ява друга, дія третя умовно кажучи. Тобто це класичний сценарій розігрування для внутрішнього російського споживача, підготовки до виступу на федеральних зборах", – пояснив військовий.

Як брешуть росіяни

Згодом з'явилися кадри, що насправді відбувалося. Двоє військових-окупантів зайшли у сіру зону, встановили російський триколор, начебто записали якесь відео і чимдуж втекли з місця.

Це щось нагадує принцип песика: прибіг, помітив територію і побіг, а там нехай діється воля умовно кажучи. Це смішно, але це знову ж пропаганда. Як відрізнити російське ІПСО: якщо вони десь і займають якусь територію, вони намагаються розгорнути не стільки російський прапор, а підрозділу, який зайшов на цю територію. Вони там роблять шумні, показові сюжети, як вони "асвободілі". Це також важливо розрізняти,

– наголосив Тимочко.

Цікаво, що самі ж російські так звані воєнкори не повірили у цей зрежисований фейк. І тепер його авторам доведеться через екрани телевізорів приглушувати хвилю хейту.

"Їхній телевізор, я думаю, все ж переб'є оцей стогін воєнкорів, мовляв, "нас обманули, ми жертви ілюзій" чи царя обманули погані бояри, а насправді цього не було", – додав він.

Зазначимо, що керівниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк раніше вказала на цікаву деталь – окупанти тікали геть у інший бік, коли встановлювали російський прапор у "захоплених Кринках". А за минулу добу, станом на 22 лютого, відбулося 4 спроб штурмів цього плацдарму.

Чому важливий плацдарм

Також Тимочко додав, що плацдарм біля Кринок є надзвичайно важливий. І він перебуває у зоні вогневого захисту і підтримки українських військ.

"Якщо буде можливість розширити його настільки, що це дасть можливість без великих загроз перекинути важку бронетехніку, перевести артилерію та налагодити ті ж самі шляхи поставки, скажімо, наводним способом чи інженерних пристосувань – це багато моментів якими оперують", – сказав він.

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