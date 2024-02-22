Классический сценарий: в ВСУ сказали, зачем Россия распространила фейк о "захвате села Крынки"

На днях Сергей Шойгу отчитался Владимиру Путину о так называемом "захвате Крынков". Впрочем, эта информация не соответствует действительности, а Силы обороны продолжают свою работу на плацдарме левобережья Херсонщины.

В разговоре с 24 Каналом председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что это – обычный сценарий россиян. А плацдарм возле Крынков очень важен.

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"Почему все решили, что он (Шойгу – 24 Канал) соврал? Это был обычный сценарий, где роли давно разыграны, проговорены, акт первый, ява вторая, действие третье. условно говоря. То есть это классический сценарий разыгрывания для внутреннего российского потребителя, подготовки к выступлению на федеральном собрании", – объяснил военный.

Как врут россияне

Впоследствии появились кадры, что на самом деле происходило. Двое военных-оккупантов зашли в серую зону, установили российский триколор, вроде бы записали какое-то видео и изо всех сил скрылись с места.

Это что-то напоминает принцип собачки: прибежал, пометил территорию и побежал, а там пусть творится воля условно говоря. Это смешно, но это опять же пропаганда. Как отличить российская ИПСО: если они где-то и занимают какую-то территорию, то пытаются развернуть не столько российский флаг, а подразделения, которое зашло на эту территорию. Они там делают шумные, показательные сюжеты, как они "освободили". Это также важно различать,

– подчеркнул Тимочко.

Интересно, что сами же российские так называемые военкоры не поверили в этот срежиссированный фейк. И теперь его авторам придется через экраны телевизоров приглушать волну хейта.

"Их телевизор, я думаю, все же перебьет этот стон военкоров, мол, "нас обманули, мы жертвы иллюзий" или царя обманули плохие бояре, а на самом деле этого не было", – добавил он.

Отметим, что руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк ранее указала на интересную деталь – оккупанты убегали совсем в другую сторону, когда устанавливали российский флаг в "захваченных Крынках". А за минувшие сутки, по состоянию на 22 февраля, состоялось 4 попытки штурмов этого плацдарма.

Почему важен плацдарм

Также Тимочко добавил, что плацдарм возле Крынков чрезвычайно важен. И он находится в зоне огневой защиты и поддержки украинских войск.

"Если будет возможность расширить его настолько, что это даст возможность без больших угроз перебросить тяжелую бронетехнику, перевести артиллерию и наладить те же пути поставки, скажем, наводным способом или инженерных приспособлений – это много моментов, которыми оперируют", – сказал он.

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