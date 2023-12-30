"Отруїв Буданову" і "купив віллу гітлерівського міністра": ворог поширює фейки про Зеленського

Російські пропагандисти поширюють у мережі фейки про Володимира Зеленського. Так, Президенту України приписують "отруєння дружини Буданова", а також "купівлю вілли гітлерівського міністра Геббельса".

Про це повідомлять Центр протидії дезінформації та Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Там наголосили, що ворог не полишає спроб дискредитувати Зеленського.

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Фейк про отруєння дружини Буданова

Російські пропагандисти запустили фейки під гучними заголовками: "За отруєнням дружини Буданова стоїть Зеленський". Втім, це лише вигадки окупантів, які намагаються дискредитувати Зеленського.

У своїх дописах телеграм-канали посилаються на видання Weekly Blitz. Однак варто зважати, що воно поширює проросійські наративи та брехню про Україну, а його редактор Салах Уддін Шоаіб Чоудхурі довго працював головним кореспондентом російської пропагандистської агенції ТАСС у Бангладеші.

Окрім того, автор опублікованої статті, яка є першоджерелом, також фейковий. Для його аватарки використали фото виконавчого директора аналітичного центру Kalam Research & Media.

Насправді ж, в організації замаху на дружину очільника ГУР МО Кирила Буданова Маріанну підозрюють російських високопосадовців. Разом з тим, наголошуємо, що розслідування ще триває й офіційної версії наразі немає.



Росіяни поширюють фейк про отруєння Буданової / Зображення Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Зеленський "купив віллу гітлерівського міністра"

Також мережею шириться фейкова новина, що Зеленський нібито "купив віллу гітлерівського міністра" Йозефа Геббельса. Пропагандистські російські телеграм-канали пишуть, мовляв, Президент України купив нерухомість за 8 мільйонів євро. Ба більше, про це нібито свідчать і документи компанії Film Heritage Inc, яка пов'язана з Зеленським, і яка "купила віллу".

Однак у Центрі протидії дезінформації встановили, що першоджерелом цієї інформації є нібито колишня співробітниця консалтингової компанії ВІМ Сабіна Мелс. Проте встановити особу Сабіни Мелс та її приналежність до BIM не вдалося, що ставить під сумнів існування такої особи.

Згодом фейк підхопили й інші ЗМІ – нігерійське видання Independent та вебсайт OKV e.V. Водночас у Центрі протидії дезінформації додали, що наповнення цих ресурсів відповідає російській пропагандистській риториці. Окрім того, нігерійські видання раніше вже розповсюджували фейки про Зеленського.

Росіяни не полишають спроб дискредитувати Володимира Зеленського, а поширюючи свою брехню від імені фейкових іноземних видань, вони намагаються надати їй більшої достовірності,

– наголосили в Центрі протидії дезінформації.



Фейк російської пропаганди про Зеленського / Ілюстрація ЦПД