Власне, у четвер, 28 грудня, про це стало відомо. Пресслужба ДБР не зазначає ім'я Олександра Дубінського в повідомлені через презумпцію невинуватості. Однак те, що йдеться про нього, зрозуміло з контексту повідомлення.

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Хто хоче дискредитувати Україну

Не один нардеп Дубінський, якого підозрюють у державній зраді, разом зі спецслужбами Кремля може готувати цю спецоперацію. Йдеться про цілу злочинну організацію, що хоче підірвати авторитет ДБР та загалом правоохоронної системи України.

За завданням спецслужб Росії вони планують поширити фейки про хід досудового розслідування відносно них, розповідати про нібито політичні переслідування,

– пишуть у Держбюро розслідувань.

Через сумнівні джерела в ЗМІ Москва планує розповсюджувати неправдиву та перекручену інформацію для нівелювання фактів, що уже довело слідство, та здобутих доказів.

Саме ДБР та Службі безпеки України вдалось викрити цю злочинну організацію в листопаді 2023 року. До її складу входили:

екснардеп (ймовірно, Андрій Деркач);

чинний народний депутат (очевидно, Дубінський);

помічник одного обранців (ймовірно, Ігор Колєсніков);

колишній прокурор (ймовірно, Костянтин Кулик).

За вказівкою російських спецслужб вони дискредитували імідж України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин зі США та ускладнення вступу України до Євросоюзу та НАТО.

Зверніть увагу! Народному депутату уже було оголошено підозру за цим фактом. Також оголошено підозру його колезі, якого уже позбавили мандату, та іншим фігурантам цієї справи.

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