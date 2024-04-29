У ЗСУ розповіли, завдяки чому росіяни активно застосовують саме КАБи

Росіяни продовжують застосовувати керовані авіаційні бомби, щоб завдавати ударів по українських силах. Зокрема поблизу Часового Яру ворог запускає по 30 – 40 КАБів на добу.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що КАБи створюють величезні проблеми українському війську. Використовуючи сами їх, росіянам вдалося просунутись в районі Авдіївки, а також на інших напрямках, де вони здійснюють масовані удари авіацією з використанням керованих авіаційних бомб.

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Дешеві, але не точні

Росіяни будуть застосовувати КАБи, поки матимуть авіаційну перевагу повітрі. Зараз вони збільшили їхнє виробництво, оскільки це порівняно дешева зброя.

Виготовити таку бомбу набагато легше і дешевше, ніж ракету. Проте точність КАБів – доволі відносна. Попри те, ці бомби є керованими і їх пускають по балістичні прямій, вони часто йдуть з відхиленням. Через це КАБами працюють по площах, а не по точках,

– пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Росіяни намагаються на окремі бомби ставити системи наведення, але все одно вони не стають настільки точними, як би хотілося. Також ворог робить спроби працювати ними по площинах – скидають по декілька КАБів на один квадрат для того, щоб хоч одна з бомб досягнула результату.

Це, за його словами, дуже небезпечна зброя, особливо для піхоти, тому що навіть не потрапивши в пряме ураження бомби КАБ-500 чи КАБ-1000, люди можуть зазнати значної фізичної шкоди від вибухової хвилі. Навіть під час детонації і на відстані від окопів.

Керовані авіаційні бомби Це Це боєприпаси з аеродинамічною поверхнею та системою наведення, яка дозволяє збільшити можливість влучання в ціль. Росіяни мають певну номенклатуру КАБів: УПАБ-1500, бомба-гібрид "Гром-Э1", гібрид УМПБ Д-30СН, ФАБ-500М-62, кориговані авіаційні бомби – КАБ-500Кр чи КАБ-1500 та ФАБ-3000.

Поки не надійдуть системи протиповітряної оборони, якими зможемо знищувати ворожі літаки в повітрі, і поки не матимемо можливості знищувати російську авіацію на аеродромах на момент завантажень чи складування КАБів, вони будуть нам створювати проблеми,

– наголосив Тимочко.

Водночас маємо декілька підтверджених ударів по російських аеродромах, де були розташованій як не КАБИ, то літаки – носії цих бомб. Також відбулось декілька підривів на складах Росії.

"Однак критично вплинути на боєздатність російської авіації чи на виробників цих бомб на даному етапі ще не вдалося", – зауважив Іван Тимочко.

Росіяни продовжують використовувати КАБи