Біля Каховки окупанти розстріляли чоловіка за його проукраїнську позицію

Російські окупанти продовжують тероризувати цивільне населення нашої держави. Відомо, що ворог щодня обстрілює житлові будинки в прифронтових регіонах. Також в Херсонській області загарбники вбили чоловіка лише за те, що він був за Україну.

У середу, 26 квітня, правоохоронці повідомили, що путінські вояки атакували житлову інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів. Окрім того, на Лівобережжі області – розстріляли 38-річного українця.

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Терор Росії не припиняється

За цим фактом поліція уже відкрила кримінальне провадження за статею 438 Кримінального кодексу. У ній йдеться про порушення законів та звичаїв війни.

Надійшла інформація, що в одному з сіл тимчасово окупованого Каховського району російські військові розстріляли 38-річного чоловіка за його проукраїнську позицію,

– зазначено у повідомленні.

Разом з тим важливо знати, що окупанти з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, авіації та БпЛА обстрілювали Херсонщину. На жаль, внаслідок цього є поранені серед мирного населення.

Село Кізомис росія атакувала керованими бомбами – пошкоджено 14 житлових будинків, зокрема, в оселях повилітали шибки, посікло фасади, дахи, а також господарчі будівлі, осколками побило автомобілі, магазини, гаражі, газопровід. Водночас через цей приліт було зруйновано церква.

Наслідки обстрілів Херсонщини / фото поліції регіону

На окупантів очікує трибунал

Важливо щоразу наголошувати на тому, що злочини загарбників у жодному разі не залишаться безкарними та Україна зробить усе, аби притягнути їх до відповідальності.

Зокрема, у цьому впевнений президент Володимир Зеленський. Під звернення до громадян 25 квітня він згадав про обстріл Куп'янська на Харківщині та пообіцяв, що усі воєнні злочинці постануть перед судом.

Власне, відомо, що цей населений пункт противник атакував за допомогою ракет С-300. Через це загинуло дві жінки, а також постраждав краєзнавчий музей.

Упродовж минулого дня ворог завдав ударів по Херсону, а вночі намагався знищити інфраструктурні об'єкти дронами. Постраждали прибережні райони міста, центр, мікрорайони ХБК, Північний, Таврійський та передмістя.