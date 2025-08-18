Російська піхота намагалася окупувати село на Лиманському напрямку. Однак завдяки діям українських захисників, планований наступ ворога вдалося зупинити.

Про це пише 24 Канал з посиланням на 12 бригаду "Азов".

Як "Азов" зупинив насту ворогів на Торецькому напрямку?

Нещодавно російська армія просунулася в Катеринівці, що на Торецькому напрямку. Окупанти хотіли закріпитися в населеному пункті, однак в них не вийшло здійснити свої воєнні цілі.

Так азовці не дали ворогу закріпитися в Катеринівці. Піхота рухалася до села, маючи позаду підтримку броньованої техніки. Росіяни спробували висадитись і закріпитися, однак там їх вже чекали бійці бригади "Азов".

Ворожу техніку було спалено, а піхоту добито FPV-дронами,

– повідомили військові.

Нагадаємо, українська армія тримає оборону та заважає спробам росіян прорватися на Донеччині. Окупанти мали успіхи поблизу Кучеревого Яру, Золотого Колодязя, Майського та рухалися в бік траси Добропілля – Краматорськ. Там, біля нових інженерно-фортифікаційних споруд, Сили оборони зупинили ворожий наступ. Тепер ворог обходить інженерно-фортифікаційні споруди з якісними інженерними загородженнями, що побудовані в районі Золотого Колодязя, Шахового та інших населених пунктів.

До слова, з осені 2022 року, тобто за 1010 днів повномасштабної війни, росіяни окупували трохи більше, ніж 5 тисяч кілометрів. Це менше, ніж 1% від всієї площі країни.