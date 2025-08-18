"Азов" розгромив ворожу піхоту, яка намагалася закріпитися в Катеринівці
- Українські захисники з бригади "Азов" зупинили спробу ворога закріпитися в Катеринівці.
- Російська армія намагається прорватися на Донеччині, але українська армія тримає оборону.
Російська піхота намагалася окупувати село на Лиманському напрямку. Однак завдяки діям українських захисників, планований наступ ворога вдалося зупинити.
Про це пише 24 Канал з посиланням на 12 бригаду "Азов".
Як "Азов" зупинив насту ворогів на Торецькому напрямку?
Нещодавно російська армія просунулася в Катеринівці, що на Торецькому напрямку. Окупанти хотіли закріпитися в населеному пункті, однак в них не вийшло здійснити свої воєнні цілі.
Так азовці не дали ворогу закріпитися в Катеринівці. Піхота рухалася до села, маючи позаду підтримку броньованої техніки. Росіяни спробували висадитись і закріпитися, однак там їх вже чекали бійці бригади "Азов".
Ворожу техніку було спалено, а піхоту добито FPV-дронами,
– повідомили військові.
Нагадаємо, українська армія тримає оборону та заважає спробам росіян прорватися на Донеччині. Окупанти мали успіхи поблизу Кучеревого Яру, Золотого Колодязя, Майського та рухалися в бік траси Добропілля – Краматорськ. Там, біля нових інженерно-фортифікаційних споруд, Сили оборони зупинили ворожий наступ. Тепер ворог обходить інженерно-фортифікаційні споруди з якісними інженерними загородженнями, що побудовані в районі Золотого Колодязя, Шахового та інших населених пунктів.
До слова, з осені 2022 року, тобто за 1010 днів повномасштабної війни, росіяни окупували трохи більше, ніж 5 тисяч кілометрів. Це менше, ніж 1% від всієї площі країни.