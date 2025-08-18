"Азов" разгромил вражескую пехоту, пытавшуюся закрепиться в Екатериновке
- Украинские защитники из бригады "Азов" остановили попытку врага закрепиться в Екатериновке.
- Российская армия пытается прорваться в Донецкой области, но украинская армия держит оборону.
Российская пехота пыталась оккупировать село на Лиманском направлении. Однако благодаря действиям украинских защитников, планируемое наступление врага удалось остановить.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 12 бригаду "Азов".
К теме Враг усилил давление на Лиманском направлении: карта боев по состоянию на 17 августа
Как "Азов" остановил наступление врагов на Торецком направлении?
Недавно российская армия продвинулась в Екатериновке, что на Торецком направлении. Оккупанты хотели закрепиться в населенном пункте, однако у них не получилось осуществить свои военные цели.
Так азовцы не дали врагу закрепиться в Екатериновке. Пехота двигалась к селу, имея позади поддержку бронированной техники. Россияне попытались высадиться и закрепиться, однако там их уже ждали бойцы бригады "Азов".
Вражеская техника была сожжена, а пехоту добито FPV-дронами,
– сообщили военные.
Напомним, украинская армия держит оборону и мешает попыткам россиян прорваться в Донецкой области. Оккупанты имели успехи вблизи Кучеревого Яра, Золотого Колодца, Майского и двигались в сторону трассы Доброполье – Краматорск. Там, у новых инженерно-фортификационных сооружений, Силы обороны остановили вражеское наступление. Теперь враг обходит инженерно-фортификационные сооружения с качественными инженерными заграждениями, построенные в районе Золотого Колодца, Шахматного и других населенных пунктов.
К слову, с осени 2022 года, то есть за 1010 дней полномасштабной войны, россияне оккупировали чуть более, чем 5 тысяч километров. Это меньше, чем 1% от всей площади страны.