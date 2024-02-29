Два дефіцити критичні: Дикий назвав небезпеки Авдіївського напрямку

Після вимушеного відходу ЗСУ зі своїх позицій в Авдіївці, росіяни не припиняють штурми. Наразі тиснуть на кілька населених пунктів, зокрема, Бердичі та Орлівку.

Бійці з цього відтинку фронту зауважують, що ситуація дуже важка, задля досягнення мети ворог кинув багато сил та засобів. Чи зможуть росіяни здобути не лише тактичні, а оперативні успіхи, для 24 Каналу прокоментував ветеран війни з Росією Євген Дикий.

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Які загрози з'явилися після виходу з Авдіївки

Днями аналітики з Інституту вивчення війни написали, що дещо спинити натиск росіян на Авдіївського напрямку можуть водні перешкоди – Карлівське та інші водосховища.

"Коли я чую, що ворога будуть зупиняти саме по цих водосховищах – це з одного боку грамотний хід, але він від безвиході", – переконаний Дикий.

Він вважає, що використання водосховищ як місця для оборони свідчить про нестійкі фортифікаційні споруди, які збудовані на цьому напрямку.

Ця ділянка фронту зараз є дуже важкою для ЗСУ, адже вихід з Авдіївки був вкрай невигідним. Поки успіхи росіян є тактичними, але в будь-який момент вони можуть перерости в стратегічні.

Дикий переконаний, що втрата Авдіївки була тактичним успіхом окупантів, але втрата Карлівки може стати стратегічним. Якщо розглядати сценарій із втратою і Курахового, то це призведе до величезних загроз для Вугледара. Місто поки успішно тримає оборону, але якщо росіяни почнуть тиснути з Курахового, то угрупування там ризикує опинитися в напівоточенні.

"Очікувалося, що після захоплення Авдіївки значну кількість росіян перекинуть на інші ділянки – Роботинський, Куп'янський напрямки. Але ворог пішов іншим шляхом, і складається враження, що вони майже не перекидають звідти нікого", – додав Дикий.

Майже все вороже військо, яке було залучене в Авдіївці, залишили на цьому напрямку і намагаються розвинути успіх, просунутися далі.

Критичні дефіцити для ЗСУ

Раніше співвідношення сил на Авдіївському напрямку було 1 до 20, після перекидання додаткових сил, зокрема, Третьої штурмової бригади, співвідношення стало 1 до 7 – 10, але це теж дуже невиграшно.

Воювати 1 до 10 в фортифікації, якою був Авдіївський коксохім – це одна історія, але воювати в чистому полі, в земляних окопах, прикриваючись водосховищем – інше,

– прокоментував військовий.

Зараз на фронті є два критичних дефіцити – снарядів та військового складу, бо мобілізація у 2023 році була слабшою, ніж було потрібно. Якщо Конгрес США в ухваленні допомоги Україні дотискають, а Європа шукає всі можливості шляхи для постачання БК, то швидко набрати потрібну кількість війська, за словами Дикого, надзвичайно важко.

"Доки залишається ситуація з цими двома критичними дефіцитами, доти росіяни будуть тиснути і тиснути, на жаль, успішно. І залишається питання: "Що для нашої влади важливіше: зберегти території чи рейтинг?", – резюмував Дикий.

Ситуація на Авдіївському напрямку: останнє