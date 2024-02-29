Два дефицита критические: Дикий назвал опасности Авдеевского направления

После вынужденного отхода ВСУ со своих позиций в Авдеевке, россияне не прекращают штурмы. Сейчас давят на несколько населенных пунктов, в частности, Бердичи и Орловку.

Бойцы с этого участка фронта отмечают, что ситуация очень тяжелая, для достижения цели враг бросил много сил и средств. Смогут ли россияне получить не только тактические, а оперативные успехи, для 24 Канала прокомментировал ветеран войны с Россией Евгений Дикий.

Обратите внимание Задача Путина не изменилась: генерал армии в отставке назвал самые опасные направления

Какие угрозы появились после выхода из Авдеевки

На днях аналитики из Института изучения войны написали, что несколько остановить натиск россиян на Авдеевском направлении могут водные препятствия – Карловское и другие водохранилища.

"Когда я слышу, что врага будут останавливать именно по этим водохранилищам – это с одной стороны грамотный ход, но он от безысходности", – убежден Дикий.

Он считает, что использование водохранилищ как места для обороны свидетельствует о неустойчивых фортификационных сооружениях, которые построены на этом направлении.

Этот участок фронта сейчас очень тяжелый для ВСУ, ведь выход из Авдеевки был крайне невыгодным. Пока успехи россиян являются тактическими, но в любой момент они могут перерасти в стратегические.

Дикий убежден, что потеря Авдеевки была тактическим успехом оккупантов, но потеря Карловки может стать стратегическим. Если рассматривать сценарий с потерей и Курахово, то это приведет к огромным угрозам для Угледара. Город пока успешно держит оборону, но если россияне начнут давить из Курахово, то группировка там рискует оказаться в полуокружении.

"Ожидалось, что после захвата Авдеевки значительное количество россиян перебросят на другие участки – Работинское, Купянское направления. Но враг пошел другим путем, и складывается впечатление, что они почти не перебрасывают оттуда никого", – добавил Дикий.

Почти все вражеское войско, которое было привлечено в Авдеевке, оставили на этом направлении и пытаются развить успех, продвинуться дальше.

Критические дефициты для ВСУ

Ранее соотношение сил на Авдеевском направлении было 1 к 20, после переброски дополнительных сил, в частности, Третьей штурмовой бригады, соотношение стало 1 к 7 – 10, но это тоже очень невыигрышно.

Воевать 1 к 10 в фортификации, которой был Авдеевский коксохим – это одна история, но воевать в чистом поле, в земляных окопах, прикрываясь водохранилищем – другое,

– прокомментировал военный.

Сейчас на фронте есть два критических дефицита – снарядов и военного состава, потому что мобилизация в 2023 году была слабее, чем было нужно. Если Конгресс США в принятии помощи Украине дожимают, а Европа ищет все возможности пути для поставки БК, то быстро набрать нужное количество войска, по словам Дикого, чрезвычайно трудно.

"Пока остается ситуация с этими двумя критическими дефицитами, до тех пор россияне будут давить и давить, к сожалению, успешно. И остается вопрос: "Что для нашей власти важнее: сохранить территории или рейтинг?", – резюмировал Дикий.

Ситуация на Авдеевском направлении: последнее