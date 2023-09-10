Російські військові були здивовані ставленням до них в українському полоні, – ООН

В ООН заявили, що російські військовополонені під час спілкування були задоволені ставленням до них у місцях утримування в Україні. А дехто навіть здивований.

Спецдоповідачка ООН з питань катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання Еліс Джил Едвардс під час пресконференції у Києві розповіла про результати відвідування табору для військовополонених у Львівській області.

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Результати перевірки місць утримання полонених

Еліс Джил Едвардс заявила, що під час спілкування російськими полоненими ті не нарікали на умови утримання в Україні.

Українська влада докладала зусиль, щоб шанобливо ставитися до російських військовополонених. Військовополонених розміщують у будівлях казармового типу, їх забезпечують постільною білизною, одягом, засобами гігієни та харчуванням,

– сказала вона.

Вона відзначила, що заклад, де утримуються полонені, охайний, там добре харчування, а тим, хто потребує, надають медичну допомогу. Полонені виконують оплачувану роботу й мають змогу відвідувати бібліотеку та перебувати на відкритому просторі.

Крім того, їм забезпечили можливість підтримувати телефонний зв'язок зі своїми родинами.

Полонені, яких я опитала, були загалом задоволені, а деякі здивовані ставленням до них. Деякі переживали через те, що не знали, коли зможуть повернутися додому та чи включать їх до обміну,

– повідомила Едвардс.

Водночас вона заявила, що має інформацію про "випадки жорсткого поводження" з російськими окупантами з боку українських військових під час захоплення та переміщення до об'єктів, де утримують полонених.

І, мовляв, в іншій установі, де утримують військовополонених, є "інфраструктурні проблеми". Так, за її даними, одна з установ не відповідає повністю міжнародним стандартам, попри спроби відремонтувати деякі частини.

Доповідачка зауважила, що мала повний і безперешкодний доступ до всіх об'єктів та могла проводити конфіденційні інтерв’ю будь з ким, хто бажав із нею поговорити. Повний звіт за підсумками візиту з більш детальним аналізом і рекомендаціями ООН оприлюднить у березні.