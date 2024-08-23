Окупанти відрубали руку мертвому товаришу: дрон зафіксував шокуючі кадри

Російські загарбники проявляють жорстокість не лише до українців, але й до власних товаришів, навіть, якщо вони вже померли. Жорстокий і нечуваний випадок записав розвідувальний дрон 12-ої бригади "Азову".

На ньому росіяни знущаються над тілом загиблого товариша.

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Звірячий вчинок окупантів

На кадрах, зафіксованих дроном, видно, як двоє росіян, озброєних сокирою, підійшли до тіла "двохсотого" і почали старанно відрубувати йому кінцівку. Опісля окупанти повернулися на свої позиції.

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Росіяни відрубують руку "двохсотому": дивіться відео

Їжа, мародерство чи трофей – мотив звірячого вчинку росіян залишився невідомим. Проте це відео – черговий доказ того, що окупантам і їхньому дикунству не може бути місця на нашій землі,

– прокоментували випадок у бригаді "Азов".

До слова, OSINT-дослідники знайшли окупанта, який наказав обезголовити військового ЗСУ.