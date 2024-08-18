Так, бійці 155 бригади оприлюднили кадри з, як стверджується, відрізаною головою українського військовослужбовця, насаджену на кіл. Воєнний злочин, ймовірно, скоїли на КПП "Колотилівка" в Бєлгородській області.

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Військовий злочинець 155 бригади

Так, дослідники агенства Molfar ідентифікували "Пушкаря", який є командиром 155 бригади і міг віддати наказ обезголовити українського військового. Ним виявився Денис Віталійович Пушкарьов.

Денис Пушкарьов, що міг віддати наказ на обезголовлення / фото Molfar

Денис Пушкарьов народився 8 травня 1982 року. Навчався у МБОУ СОШ 89, міста Челябінськ, а згодом вступив у ЮУрГУ (НИУ), Південно-Уральський державний університет.

До 24 лютого 2022 року окупант працював системним адміністратором і копірайтером, був учасником МММ. Також Пушкарьов був помічений у криптовалютних оборудках і мав борги та судимість за незаконне виготовлення / зберігання наркотичних речовин.

Також дослідники знайшли згадку про те, що Денис Пушкарьов міг бути кулеметником спецназу "Ахмат".

Додамо! Також Molfar у своєму телеграм-каналі опублікували й інші дані Пушкарьова, включно з соціальними мережами, телефонами, адресами, картками.

Зазначимо, що СБУ вже відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.