Так, бойцы 155 бригады обнародовали кадры с, как утверждается, отрезанной головой украинского военнослужащего, насаженной на кол. Военное преступление, вероятно, совершили на КПП "Колотиловка" в Белгородской области.

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Военный преступник 155 бригады

Так, исследователи агентства Molfar идентифицировали "Пушкаря", который является командиром 155 бригады и мог отдать приказ обезглавить украинского военного. Им оказался Денис Витальевич Пушкарев.

Денис Пушкарев, что мог отдать приказ на обезглавливание / фото Molfar

Денис Пушкарев родился 8 мая 1982 года. Учился в МБОУ СОШ 89, города Челябинск, а впоследствии поступил в ЮУрГУ (НИУ), Южно-Уральский государственный университет.

До 24 февраля 2022 года оккупант работал системным администратором и копирайтером, был участником МММ. Также Пушкарев был замечен в криптовалютных сделках и имел долги и судимость за незаконное изготовление/хранение наркотических веществ.

Также исследователи нашли упоминание о том, что Денис Пушкарев мог быть пулеметчиком спецназа "Ахмат".

Добавим! Также Molfar в своем телеграм-канале опубликовали и другие данные Пушкарева, включая социальные сети, телефоны, адреса, карточки.

Отметим, что СБУ уже открыли уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.