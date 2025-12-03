Росіяни влучили "Іскандером" в адмінбудівлю у Кривому Розі: пошкоджено багато висоток

Російські війська влучили ракетою "Іскандер" по адмінбудівлі у Кривому Розі. Пошкоджено також низку висоток поруч.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Вілкула та заступника голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

Що відомо про влучання балістики по Кривому Рогу?

Російська ракета "Іскандер-М" влучила по адмінбудівлі у Кривому Розі. Пошкоджено також багато висоток. У школі навпроти будівлі розгодтають штаб.

Відомо про трьох поранених, серед яких 3-річна дівчинка. Це також 28 річна жінка, яка лікуватиметься амбулаторно, і 87-річна жінка, яка перебуває у стані середньої тяжкості. Була пожежа у гаражах, її швидко ліквідували.

Місцеві повідомляють, що вибухова хвиля повибивала вікна, зокрема скла авто.

Наслідки удару по Кривому Рогу

Раніше росіяни вже били по Кривому Рогу КАБом