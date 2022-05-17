Росіяни вже торгують краденим українським зерном, попит є, – KSE

Експорт продовольства з України відіграє дуже важливу роль у світовому забезпеченні різноманітними культурами. Ми за останні 20 років перетворились у вагомого глобального гравця на ринку зернових культур.

Про це 24 каналу повідомив віцепрезидент KSE Олег Нів'євський. Він також додав, що Україна дуже багато експортує і якщо 20 років тому від нашого постачання залежало 40 мільйонів людей, то зараз ця цифра – 400 мільйонів осіб.

Читайте також ЄС має план допомоги Україні з продажем зерна

Якщо не має експорту із українських портів, то країни, які отримували наше зерно – страждатимуть від його недостачі. Це доволі бідні країни, слабкі економічно, а відтак дуже залежні від наших поставок,

– зазначає Нів'євський.

Експерт пояснює, що зараз ми отримуємо доволі невтішні новини стосовно стану посівної в деяких країнах. Несприятливі кліматичні умови, багато де зараз посуха, що унеможливлює нормальний посів. Невдалий врожай тільки підсилить удар від відсутності експорту з України.

Які продукти під загрозою через війну Росії проти України

Якщо говорити про Україну, то це зернові, олійні культури та сама олія. На разі це наші основні галузі експорту продовольства. Як ми знаємо, на прилавках магазинів ЄС все рідше з'являється соняшникова олія, говорить віцепрезидент KSE.

Чи знімуть з Росії санкції, аби вона розблокувала порти

, яку розв'язала Росія проти України – лише. Впродовж останніх трьох років увесь світ був на достатньо низькому рівні глобальних запасів продовольства , стверджує аналітик.

"Відповідно до цих низьких запасів, ми мали високі ціни. І ця тенденція до зростання триватиме, вчора Індія закрила свій експорт пшениці, бо вони переживають про власні запаси для населення", – говорить Олег Нів'євський.

Він зазначає, що такі події лише "оголюють" світові всю важливість України, як сировинного експортера. Росія може торгувати розблокуванням портів у обмін на зняття санкцій, але стратегічно це матиме погані наслідки. Росіяни розуміють, який важливий для світу український експорт і тому намагаються розігрувати цю "продовольчу карту".

Чи буде санкційна реакція на блокування Росією українських портів

"Доволі важко відповісти, адже важелів впливу для деблокади портів санкціями поки що немає. Єдиний шлях, який нам може допомогти – військовий. Не знаю, що може запровадити ЄС до Росії, аби вона розблокувала наші моря та порти", – повідомляє експерт.

До теми Російське судно з краденим українським зерном помітили у порту Сирії

Наприклад, у 5 пакеті санкції, була заборона на захід у порти суден під російськими прапорами, або афілійованими до російських власників. Але там були винятки – агропродукція та енергоносії. Можна дійти до висновку, що така політика санкцій є абсолютно "беззуба".

Росіяни вже цинічно торгують вкраденим у нас зерном, бо на нього є попит. Бо ті країни, яким вкрай необхідне це зерно, вони будуть закривати першочергове завдання – нагодувати своїх людей. У таких країн нема особливого вибору – або торгувати із Росією, або змушувати людей страждати від нестачі продуктів,

– стверджує Нів'євський.

За словами віцепрезидента KSE, не потрібно бути провидцем, аби зрозуміти, що на це зерно буде попит. На чорному ринку, чи через сірі шляхи, але на нього попит буде лише зростати.

Як Росія створює загрозу світового голоду, блокуючи українські порти – дивіться відео