Россияне уже торгуют краденым украинским зерном, спрос есть, – KSE

Экспорт продовольствия из Украины играет очень важную роль в мировом обеспечении разнообразными культурами. Мы за последние 20 лет превратились в весомого глобального игрока на рынке зерновых культур.

Об этом 24 каналу сообщил вице-президент KSE Олег Нивьевский. Он также добавил, что Украина очень много экспортирует, и если 20 лет назад от наших поставок зависело 40 миллионов человек, то сейчас эта цифра – 400 миллионов человек.

Читайте также У ЕС есть план помощи Украине с продажей зерна

Если нет экспорта из украинских портов, то страны, которые получали наше зерно – будут страдать от его недостачи. Это довольно бедные страны, слабые экономически, а потому очень зависимые от наших поставок,

– отмечает Нивьевский.

Эксперт объясняет, что сейчас мы получаем довольно неутешительные новости относительно состояния посевной в некоторых странах. Неблагоприятные климатические условия, много где сейчас засуха, что делает невозможным нормальный посев. Неудачный урожай только усилит удар от отсутствия экспорта из Украины.

Какие продукты под угрозой из-за войны России против Украины

Если говорить об Украине, то это зерновые, масличные культуры и само масло. В настоящее время это наши основные отрасли экспорта продовольствия. Как мы знаем, на прилавках магазинов ЕС все реже появляется подсолнечное масло, говорит вице-президент KSE.

Снимут ли с России санкции, чтобы она разблокировала порты

, которую развязала Россия против Украины – только. За последние три года весь мир был на достаточно низком уровне глобальных запасов продовольствия , утверждает аналитик.

"В соответствии с этими низкими запасами, у нас были высокие цены. И эта тенденция к росту будет продолжаться, вчера Индия закрыла свой экспорт пшеницы, потому что они переживают о собственных запасах для населения", – говорит Олег Нивевский.

Он отмечает, что такие события только "обнажают" миру всю важность Украины как сырьевого экспортера. Россия может торговать разблокировкой портов в обмен на снятие санкций, но стратегически это будет иметь плохие последствия. Россияне понимают, как важен для мира украинский экспорт и поэтому пытаются разыгрывать эту "продовольственную карту".

Будет ли санкционная реакция на блокирование Россией украинских портов

"Довольно трудно ответить, ведь рычагов влияния для деблокады портов санкциями пока нет. Единственный путь, который нам может помочь – военный. Не знаю, что может ввести ЕС к России, чтобы она разблокировала наши моря и порты", – сообщает эксперт.

К теме Российское судно с краденым украинским зерном заметили в порту Сирии

Например, в 5 пакете санкции, был запрет на заход в порты судов под российскими флагами или аффилированными к российским владельцам. Но там были исключения – агропродукция и энергоносители. Можно прийти к выводу, что такая политика санкций абсолютно "беззубая".

Россияне уже цинично торгуют украденным у нас зерном, потому что на него есть спрос. Потому что те страны, которым крайне необходимо это зерно, они будут закрывать первоочередную задачу – накормить своих людей. У таких стран нет особого выбора – либо торговать с Россией, либо заставлять людей страдать от недостатка продуктов,

– утверждает Нивьевский.

По словам вице-президента KSE, не нужно быть провидцем, чтобы понять, что на это зерно будет спрос. На черном рынке или через серые пути, но на него спрос будет только расти.

Как Россия создает угрозу мирового голода, блокируя украинские порты – смотрите видео