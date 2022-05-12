Судно идентифицировали как балкер "Матрос Позинич". 27 апреля он поставил якорь у берегов оккупированного Крыма и выключил АИС – автоматическую систему идентификации, которую должны включать все суда.

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Из египетских портов судно выгнали

Из Севастополя "Матрос Позинич" прошел через Босфор в египетский порт Александрия. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Украинские чиновники рассказали, что корабль был загружен почти 30 000 тоннами пшеницы, которую россияне украли. Украина предупредила об этом Египет, поэтому судно "поперли" оттуда. Тогда "Позинич" направился в ливанскую столицу Бейрут, но результат получил тот же.

Корабль направился в Сирию

Тогда судно снова выключило АИС. Изображения с Tankertrackers.com и Maxar Technologies показывают, что дальше судно прибыло в сирийский порт Латакии.

Известно, что сирийский режим имеет тесные отношения с Россией. В Латакии часто находятся русские военные. Предполагается, что в порту могут перегружать зерно на другое судно, чтобы замаскировать его происхождение.

"Матрос Позинич" – один из трех балкеров, зарегистрированных на базирующуюся в Астрахани компанию Crane Marine Contractor.

Россияне разграбляют зерно

В Луганской области из-за постоянных обстрелов и боев не смогли начать посевную. Глава ОВА Сергей Гайдай отмечал, что оккупанты вывезли или уничтожили объем зерна, который мог бы обеспечить потребности местных жителей почти на 3 года. В общей сложности захватчики вывезли из региона около 100 тысяч тонн зерна.

Вывозят зерно и технику со временно оккупированных территорий. Например, из Мелитополя ворованное везут в направлении Крыма.

В поселке Новоалексеевка Херсонской области оккупанты опустошили элеватор и вывезли все зерно в Крым.

Напомним, что черноморские порты Россия заблокировала. В Минагро предупредили, что отсутствие нового урожая из украинских портов вызовет продовольственную панику в мире.

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