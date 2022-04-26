Однако там указали, что количество урожая будет меньше всего на 20% по сравнению с 2021 годом. Этот прогноз аналитиков был обнародован 25 апреля.

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Как именно определили эту цифру

В британском минобороны указали только одну причину уменьшения урожая. В расчете учли только уменьшение площади земель, на которых продолжается посевная.

Однако пока неизвестно, насколько этот оптимистический прогноз будет близок правде. Ведь Россия делает все, чтобы сорвать посевную, соответственно будет вредить аграриям и дальше.



Этот прогноз аналитиков / Изображение с твиттера Минобороны Британии

Почему это беспокоит мир

Дело в том, что Украина является одним из самых крупных агроэкспортеров планеты. Только от нашего зерна зависимо примерно 400 миллионов человек в разных странах.

С тех пор как Россия начала блокировать наши порты, почти полностью прекратился экспорт. Это уже привело к росту цен на еду в большинстве стран мира. Министерство аграрной политики начало работать над налаживанием новых цепочек снабжения. Однако в ООН все же обеспокоены и предостерегают о возможности голода в разных уголках мира.

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