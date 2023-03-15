"Країна-ізгой, могли й побити": росіянин ниє, що його не обслужили в українському кафе в Польщі

Через війну, розв'язану в Україні, а також хамську поведінку за кордоном, деяких росіян, м'яко кажучи, далеко не всі іноземці раді бачити. Що вже говорити про українців, які через агресію країни-окупантки були вимушені покинути свої домівки. Тож іноді дивує обурення росіян, які попри все хочуть до себе хорошого ставлення.

Так, нещодавно російський журналіст Сергій Канєв, який виїхав із Росії, поскаржився, що його відмовилися обслуговувати в українському ресторані у Варшаві. А відмовили йому саме через громадянство, повідомляє 24 Канал.

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"Хороший росіянин" образився

Так, Канєв на своїй фейсбук-сторінці написав, що він пробував переконати бармена "П'яної вишні" у власній підтримці України та у тому, що сам постраждав від "бункерного шахрая". Однак йому знову вказали на двері.

У Варшаві зайшли в український ресторанчик "П'яна вишня". Почали робити замовлення, а бармен і заявив: "Росіян не обслуговуємо!". Почали переконувати людину, що ми журналісти, усією душею за Україну і самі постраждали від бункерного шахрая, а у відповідь – "Росіян не обслуговуємо"! Скандал здіймати не стали і пішли до польського бару. Прикро,

– написав він.



Канєв обурився відмовою в обслуговуванні / Скриншот

Ймовірно, журналіст очікував на обурення та підтримку користувачів соцмережі. І він цю підтримку почув, однак не у власний бік, а бармена-українця. Більшість коментаторів назвали такий вчинок українця виправданим, а ще підкреслили, що Росія – країна-ізгой.

Цікаво, що ці коментарі залишали не лише українці, а й представники інших країн та навіть Росії.

Росія – країна ізгой

При цьому деякі росіяни самі зазначають, що таке відношення до представників їхньої країни, яка розв'язала війну, надовго, і що вони самі у цьому винні. Адже незалежно від позиції окремих людей, діє принцип колективної відповідальності.

А ще – справедливо порівнюють себе з прокаженими, а Росію – з ізгоєм. І навіть зазначають, що добре, що лише виставили за двері, а не побили.

Ми цього заслужили. Відповідаємо за агресію всі, що не вийшли мільйони 24 лютого минулого року протестувати. Пожинаємо відповідне ставлення,

– написала росіянка під дописом.

Натомість інші росіяни за компанію також почали обурюватися. Ба більше, звинувачувати українців у расизмі, щиро не розуміючи, вочевидь, чому тих хто розв'язав війну в Україні і допустив цього, так не люблять українці.

Однак на це інший коментатор просто перевернув ситуацію та навів яскравий приклад: "У 1940 роках напевно німців теж не обслуговували б. Це ідіотизм почати вбивати людей 21 столітті".

Зауважимо також, що у коментарях здивувалися, як ідентифікували громадянство російського журналіста, адже "багато українських біженців теж російською говорять". Це вкотре доводить, що мова має значення.