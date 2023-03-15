Так, нещодавно російський журналіст Сергій Канєв, який виїхав із Росії, поскаржився, що його відмовилися обслуговувати в українському ресторані у Варшаві. А відмовили йому саме через громадянство, повідомляє 24 Канал.

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"Хороший росіянин" образився

Так, Канєв на своїй фейсбук-сторінці написав, що він пробував переконати бармена "П'яної вишні" у власній підтримці України та у тому, що сам постраждав від "бункерного шахрая". Однак йому знову вказали на двері.

У Варшаві зайшли в український ресторанчик "П'яна вишня". Почали робити замовлення, а бармен і заявив: "Росіян не обслуговуємо!". Почали переконувати людину, що ми журналісти, усією душею за Україну і самі постраждали від бункерного шахрая, а у відповідь – "Росіян не обслуговуємо"! Скандал здіймати не стали і пішли до польського бару. Прикро,

– написав він.



Канєв обурився відмовою в обслуговуванні / Скриншот

Ймовірно, журналіст очікував на обурення та підтримку користувачів соцмережі. І він цю підтримку почув, однак не у власний бік, а бармена-українця. Більшість коментаторів назвали такий вчинок українця виправданим, а ще підкреслили, що Росія – країна-ізгой.

Цікаво, що ці коментарі залишали не лише українці, а й представники інших країн та навіть Росії.

Росія – країна ізгой

При цьому деякі росіяни самі зазначають, що таке відношення до представників їхньої країни, яка розв'язала війну, надовго, і що вони самі у цьому винні. Адже незалежно від позиції окремих людей, діє принцип колективної відповідальності.

А ще – справедливо порівнюють себе з прокаженими, а Росію – з ізгоєм. І навіть зазначають, що добре, що лише виставили за двері, а не побили.

Ми цього заслужили. Відповідаємо за агресію всі, що не вийшли мільйони 24 лютого минулого року протестувати. Пожинаємо відповідне ставлення,

– написала росіянка під дописом.

Натомість інші росіяни за компанію також почали обурюватися. Ба більше, звинувачувати українців у расизмі, щиро не розуміючи, вочевидь, чому тих хто розв'язав війну в Україні і допустив цього, так не люблять українці.

Однак на це інший коментатор просто перевернув ситуацію та навів яскравий приклад: "У 1940 роках напевно німців теж не обслуговували б. Це ідіотизм почати вбивати людей 21 столітті".

Зауважимо також, що у коментарях здивувалися, як ідентифікували громадянство російського журналіста, адже "багато українських біженців теж російською говорять". Це вкотре доводить, що мова має значення.