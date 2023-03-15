Так, недавно российский журналист Сергей Канев, который уехал из России, пожаловался, что его отказались обслуживать в украинском ресторане в Варшаве. А отказали ему именно из-за гражданства, сообщает 24 Канал.
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"Хороший россиянин" обиделся
Так, Канев на своей фейсбук-странице написал, что он пытался убедить бармена "Пьяной вишни" в собственной поддержке Украины и в том, что сам пострадал от "бункерного жулика". Однако ему снова указали на дверь.
В Варшаве вошли в украинский ресторанчик "Пьяная вишня". Начали делать заказ, а бармен и заявил: "Русских не обслуживаем!". Начали убеждать человека, что мы журналисты, всей душой за Украину, и сами пострадали от бункерного жулика, а в ответ – "Русских не обслуживаем"! Скандал поднимать не стали и пошли в польский бар. Досадно,
– написал он.
Канев возмутился отказом в обслуживании / Скриншот
Вероятно, журналист ожидал возмущения и поддержки пользователей соцсети. И он эту поддержку услышал, но не в собственную сторону, а бармена-украинца. Большинство комментаторов назвали такой поступок украинца оправданным, а еще подчеркнули, что Россия – страна-изгой.
Интересно, что эти комментарии оставляли не только украинцы, но представители других стран и даже России.
Россия – страна изгой
При этом некоторые россияне сами отмечают, что такое отношение к представителям их страны, развязавшей войну, надолго, и что они сами в этом виноваты. Ведь независимо от позиции отдельных людей действует принцип коллективной ответственности.
А еще – справедливо сравнивают себя с прокаженными, а Россию – с изгоем. И даже отмечают, что хорошо, что только выставили за дверь, а не избили.
Мы этого заслужили. Отвечаем за агрессию все, что не вышли миллионы протестовать 24 февраля прошлого года. Пожинаем соответствующее отношение,
– написала россиянка под сообщением.
В то же время другие россияне за компанию также начали возмущаться. Более того, обвинять украинцев в расизме, искренне не понимая, очевидно, почему тех, кто развязал войну в Украине и допустил этого, так не любят украинцы. Однако другой комментатор просто перевернул ситуацию и привел яркий пример: "В 1940 годах наверняка немцев тоже не обслуживали бы. Это идиотизм начать убивать людей 21 веке".
Отметим также, что в комментариях удивились, как идентифицировали гражданство российского журналиста, ведь "многие украинские беженцы тоже на русском говорят". Это еще раз доказывает, что язык имеет значения.