Об этом сообщили британские разведчики. По их словам, с начала полномасштабного вторжения российские госслужащие подвергаются все более строгим ограничениям на выезд за границу.

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Так, некоторым чиновникам, вероятно, пришлось избавиться от своих паспортов в ФСБ. Сотрудники, более приближенные к центральной власти, сталкиваются с жесткими ограничениями – для кремлевских чиновников запрещены все международные туристические поездки.

Это расширение существующих мер, происходящих с советских времен. Ограничения на поездки были усилены после российской аннексии Крыма в 2014 году,

– отметили в британской разведке.

Эксперты считают, что эти ограничения направлены на то, чтобы предотвратить побег или дезертирство чиновников, которые все больше недовольны действиями власти.

"Существует реалистичная вероятность того, что по мере продолжения секьюритизации российского государства ограничения на поездки будут ужесточены для все большего количества работников государственного сектора", – подчеркнули в разведке.

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