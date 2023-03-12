Повлияла на ситуацию и заболеваемость коронавирусом. Ведь считают, что в России, вероятно, был самый высокий уровень смертности из всех стран.

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Как меняется демографическая ситуация в России

Официально российские власти заявляли о 388 тысячах погибших в результате коронавируса, однако издание оценивает общую избыточную смертность россиян в течение 2020 – 2023 года в диапазоне от 1,2 до 1,6 миллиона. Более того, в России могла быть самая большая смертность от коронавируса в мире после Индии и самый высокий уровень смертности из всех стран – ориентировочно 850 – 1 100 смертей на 100 тысяч человек.

Если к этой цифре добавить тех, кто убежал от мобилизации за границу или погиб на войне в Украине, то получится от 1,9 до 2,8 миллиона человек в 2020 – 2023 годах. Это кроме обычного демографического ухудшения.

Это даже хуже, чем в катастрофические 2000-е годы, когда население сокращалось примерно на полмиллиона в год,

– сообщило издание.

Каковы последствия полномасштабного вторжения России в Украину

По разным оценкам, Россия уже потеряла на войне в Украине ориентировочно 200 тысяч человек убитыми и ранеными. Еще от 0,5 миллиона до 1 миллиона преимущественно молодых и образованных россиян уехали из страны на фоне мобилизации. В частности, в 2022 году страну покинули 10% работников IT-сферы.

Также из-за COVID-19 и алкоголизма сократилась продолжительность жизни российских мужчин – от 68,8 лет в 2019 году до 64,2 года в 2021 году.

Военные потери ложатся тяжелым бременем на больное население, которое сокращается. Россия может войти в гибельную петлю демографического спада. Демографическая губительная петля не уменьшила стремление Путина к завоеваниям, но это делает Россию маленькой, менее образованной и бедной страной, из которой бегут молодые люди и где мужчины умирают в возрасте 60 лет,

– написало издание.

Как усугубляется демографический кризис в России

Издание отмечает, что проблемы России уходят корнями на 30 лет в прошлое. Так, согласно имеющимся данным:

в 1994 году в России проживали ориентировочно 149 миллионов человек. С тех пор количество жителей страны-агрессора уменьшалось;

по данным ООН, в 2021 году говорится о 145 миллионах;

если закономерности сохранятся, то у Кремля будет через 50 лет ориентировочно 120 миллионов человек.

Такие показатели опустят Россию на 15-е место в мировом рейтинге по количеству населения. Хотя в 1995 году Москва была шестой.

Издание отмечает, что в результате пандемии и войны на протяжении последних 3 лет Россия потеряла ориентировочно на 2 миллиона человек больше обычного.

Обратите внимание! Издание также отмечает, что многие мужчины боеспособного возраста мертвы или за границей. Поэтому женщин в стране стало больше, чем мужчин, по меньшей мере, на 10 миллионов. В 2021 году на каждые 100 мужчин приходилась 121 женщина, теперь дисбаланс еще более ощутим.

Сокращением населения России воспользуется Китай