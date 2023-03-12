Вплинула на ситуацію і захворюваність на коронавірус. Адже вважають, що в Росії, ймовірно, був найвищий рівень смертності з усіх країн.

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Як змінюється демографічна ситуація в Росії

Офіційно російська влада заявляла про 388 тисяч загиблих внаслідок коронавірусу, проте видання оцінює загальну надлишкову смертність росіян протягом 2020 – 2023 року в діапазоні від 1,2 до 1,6 мільйона. Ба більше, у Росії могла бути найбільша смертність від коронавірусу у світі після Індії та найвищий рівень смертності з усіх країн – орієнтовно 850 – 1 100 смертей на 100 тисяч осіб.

Якщо до цієї цифри додати тих, хто втік від мобілізації за кордон або загинув на війні в Україні, то вийде від 1,9 до 2,8 мільйона осіб у 2020 – 2023 роках. Це, окрім звичайного демографічного погіршення.

Це навіть гірше, ніж у катастрофічні 2000-ті роки, коли населення скорочувалося приблизно на півмільйона на рік,

– повідомило видання.

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За різними оцінками, Росія вже втратила на війні в Україні орієнтовно 200 тисяч осіб вбитими та пораненими. Ще 0,5 мільйона до 1 мільйона переважно молодих та освічених росіян виїхали з країни на тлі мобілізації. Зокрема, у 2022 році країну залишили 10% працівників IT-сфери.

Також через COVID-19 та алкоголізм скоротилась тривалість життя російських чоловіків – від 68,8 років у 2019 році до 64,2 років у 2021 році.

Військові втрати лягають важким тягарем на хворе населення, яке скорочується. Росія може увійти в згубну петлю демографічного спаду. ...Демографічна згубна петля не зменшила прагнення Путіна до завоювань, та це робить Росію маленькою, менш освіченою і бідною країною, з якої тікають молоді люди та де чоловіки помирають у віці 60 років,

– написало видання.

Як посилюється демографічна криза в Росії

Видання зауважує, що проблеми Росії сягають корінням на 30 років у минуле. Так, згідно з наявними даними:

у 1994 році в Росії жило орієнтовно 149 мільйонів осіб. З того часу кількість жителів країни-агресорки зменшувалася;

за даними ООН, у 2021 році мовиться про 145 мільйонів;

якщо закономірності збережуться, то Кремль матиме через 50 років орієнтовно 120 мільйонів людей.

Такі показники опустять Росію на 15 сходинку у світовому рейтингу за кількість населення. Хоч у 1995 році Москва була шостою.

Видання зауважує, що внаслідок пандемії та війни протягом останніх 3 років Росія втратила орієнтовно на 2 мільйони осіб більше, ніж зазвичай.

Зверніть увагу! Видання також зауважує, що багато чоловіків боєздатного віку мертві або за кордоном. Тому жінок в країні стало більше, ніж чоловіків щонайменше на 10 мільйонів. У 2021 році на кожні 100 чоловіків припадала 121 жінка, тепер дисбаланс ще більш відчутний.

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