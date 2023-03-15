Про це повідомили британські розвідники. За їхніми словами, з початку повномасштабного вторгнення російські держслужбовці підпадають під дедалі суворіші обмеження на виїзд за кордон.
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Держслужбовці в Росії масово невдоволені діями Кремля
Так, деяким чиновникам, ймовірно, довелося позбутися своїх паспортів у ФСБ. Співробітники, які більш наближені до центральної влади, стикаються з жорсткими обмеженнями – для кремлівських чиновників заборонені всі міжнародні туристичні поїздки.
Це розширення існуючих заходів, які походять з радянських часів. Обмеження на поїздки були посилені після російської анексії Криму у 2014 році,
– зазначили у британській розвідці.
Експерти вважають, що ці обмеження спрямовані на те, щоб запобігти втечі чи дезертирству чиновників, які все більше незадоволені діями влади.
"Існує реалістична ймовірність того, що в міру продовження сек’юритизації російської держави обмеження на поїздки будуть посилені для все більшої кількості працівників державного сектору", – наголосили у розвідці.
Росіяни втікають за кордон, бо бояться вмирати за Путіна
- У вересні 2022 року після того, як Владімір Путін оголосив проведення "часткової мобілізації", тисячі чоловіків, яких можна було відправити воювати в Україну, намагалися втекти з Росії. Часто вони перетинали кордон сушею, оскільки рейси в інші країни, куди можна потрапити без візи, дуже швидко закінчувались.
- До речі, нещодавно грузинський народ вийшов на протести, щоб захистити свою свободу. Протестувальники тримали українські прапори. Через це росіяни-втікачі в істериці почали штурмувати кордон Грузії й Росії.
- Так, дехто цікавився, чи випустять з Грузії російських громадян. А дехто сподівався втекти з Тбілісі до Батумі маршруткою.