Про це повідомили британські розвідники. За їхніми словами, з початку повномасштабного вторгнення російські держслужбовці підпадають під дедалі суворіші обмеження на виїзд за кордон.

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Так, деяким чиновникам, ймовірно, довелося позбутися своїх паспортів у ФСБ. Співробітники, які більш наближені до центральної влади, стикаються з жорсткими обмеженнями – для кремлівських чиновників заборонені всі міжнародні туристичні поїздки.

Це розширення існуючих заходів, які походять з радянських часів. Обмеження на поїздки були посилені після російської анексії Криму у 2014 році,

– зазначили у британській розвідці.

Експерти вважають, що ці обмеження спрямовані на те, щоб запобігти втечі чи дезертирству чиновників, які все більше незадоволені діями влади.

"Існує реалістична ймовірність того, що в міру продовження сек’юритизації російської держави обмеження на поїздки будуть посилені для все більшої кількості працівників державного сектору", – наголосили у розвідці.

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