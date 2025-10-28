"Дружній вогонь" в дії: Росія втратила черговий гелікоптер Ка-52

Ворожі спільноти повідомили, що ударний вертольот Ка-52 впав на території Росії разом із екіпажем. Стало відомо, за яких обставин сталася авіатроща.

Про це пише 24 Канал з посиланням на видання The Insider.

Що відомо про падіння російського вертольота 27 жовтня?

Напередодні Росія втратила ударний вертоліт Ка-52 (52М). Він упав під час виконання роботи разом з екіпажем. Пілоти загинули.

Гелікоптер був знищений під час відбиття нальоту українських безпілотників на територію Росії. Ймовірно, це був "дружній вогонь", адже судно могла збити російська протиповітряна оборона, сплутавши його з повітряною ціллю. Пишуть, що вертоліт був поруч із дроном, а тому військові просто промахнулися.

Видання підрахувало, що Росія за час повномасштабної війни в Україні втратила щонайменше 17 суден військової авіації саме через свою ж ППО. Серед них – чотири Су-35, три Су-34, два А-50, Су-27, Су-30 та Іл-22, а також п'ять вертольотів.

Росія втратила не один літак: останні новини