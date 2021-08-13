У Росії чоловік підпалив себе прямо у церкві: відео 18+
13 серпня 2021 , 10:12Читать новость на русском
Джерело:"Фонтанка. ру"
У Троїцькому соборі у Санкт-Петербурзі 12 серпня чоловік облив себе бензином і підпалив. На допомогу відразу кинулися місцеві церковники.
Очевидці розповіли, що постраждалий увійшов до собору, облив себе рідиною та підпалив запальничкою. На щастя, працівники собору зуміли оперативно загасити полум'я.
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Чоловік вижив. Коли він опритомнів, то попросив зателефонувати архангелу Михаїлу. Деталей про самопочуття постраждалого наразі не оприлюднюють.Зауважте! Відео містить кадри, які можуть вас шокувати.
Чоловік підпалив себе у соборі: дивіться відео 18+
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