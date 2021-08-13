У Росії чоловік підпалив себе прямо у церкві: відео 18+

У Троїцькому соборі у Санкт-Петербурзі 12 серпня чоловік облив себе бензином і підпалив. На допомогу відразу кинулися місцеві церковники.

Очевидці розповіли, що постраждалий увійшов до собору, облив себе рідиною та підпалив запальничкою. На щастя, працівники собору зуміли оперативно загасити полум'я.

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Чоловік вижив. Коли він опритомнів, то попросив зателефонувати архангелу Михаїлу. Деталей про самопочуття постраждалого наразі не оприлюднюють.

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Чоловік підпалив себе у соборі: дивіться відео 18+

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