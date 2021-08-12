Відповідне повідомлення надійшло до екстрених служб 12 серпня. Аби врятувати жінку, на місце події одразу прибули фельдшерська та реанімаційна бригади.

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Подробиці про інцидент

Наразі жінка перебуває у реанімації в лікарні Запоріжжя. За інформацією медиків, вона отримала опіки тулуба, кінцівок ІІ – ІІІ ступенів 90%. Крім цього, постраждала також обпекла верхні дихальні шляхи.

Довідка. Наразі невідомо, в якому стані перебуває мешканка Наталівки. Причини її вчинку з'ясовуватимуть правоохоронці.

Самопідпал дитини у Києві

Наприкінці травня 12-річний школяр з Києва підпалив себе легкозаймистою сумішшю. Правоохоронці повідомили, що це – випадковість. Водночас, за інформацією ЗМІ, хлопчик нібито зробив це заради того, аби зняти відео. Підліток отримав серйозні опіки, було ушкоджено понад 40% тіла та дихальні шляхи. Медики боролися за його життя 2 тижні. Втім, на жаль, врятувати школяра не вдалося. 7 червня хлопчик помер.