Росія велика, її ринок – ні: чим вона цікава Китаю, Індії та КНДР

У Росії серйозні економічні проблеми. Відомо, що партнерами країни-агресорки є Китай, Індія та КНДР, проте невідомо чи вони готові надавати Кремлю якусь допомогу.

Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що Владімір Путін може звернутись за економічною допомогою до Сі Цзіньпін. До інших партнерів сенсу звертатись, на його думку, немає, адже Індія може мати вигоду від Росії не допомагаючи окупантам.

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Ресурси Росії

Ігор Рейтерович підкреслив, що проблемою для Москви та, ймовірно, для Китаю є те, що Росія величезна країна, а от її ринок – ні. Там дуже невелика купівельна спроможність.

Китай не може запропонувати Путіну достатню кількість фінансової допомоги, адже там також є певні економічні труднощі.

Кремлівський диктатор вже давно розплачується зі своїми партнерами територіями. Проте Китай не зможе і далі підтримувати Росію, а інших союзників немає,

– сказав політолог.

Якби Росія могла залучити ще когось для розв'язання своїх проблем, то зробила б це ще у 2023 році. Всі партнери країни-агресорки дивляться на неї як на ресурсну базу.

Що ще можна купити у Росії? Лише нафту, газ, ліс, золото та ще якісь корисні копалини. Це все. Колись ще була зброя, але, розпочавши війну проти України, Росія продемонструвала, що західне озброєння в рази краще, ніж російське,

– зауважив Ігор Рейтерович.

Він наголосив, що в такій ситуації нікому рятувати економіку Росії. Це може відбутись тільки тоді, якщо будуть скасовані санкції.

Це можливо лише тоді, коли завершиться російсько-українська війна. Росія буде змушена піти на серйозні поступки.

Варто зазначити, що адміністрація Джо Байдена розглядає посилення нафтових санкцій проти Росії, щоб знизити її фінансування війни та створити умови для переговорів. США пропонують додатково обмежити судна, що транспортують російську нафту, і запровадити санкції проти компаній, які порушують ціновий ліміт.