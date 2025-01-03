Про це розповідає 24 Канал з посиланням на відповідний огляд опублікований британським Міністерством оборони. Розвідка Британії прогнозує посилення економічних труднощів для Росії.

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Розвідка Великої Британії проаналізувала ситуацію з російською економікою на тлі рішення Центрального банку Росії зберегти ключову процентну ставку на рівні 21%.

За прогнозами британських аналітиків, це рішення стане фактором посилення економічного дисбалансу в Росії, оскільки висока ставка спричинить додатковий інфляційний тиск і посилить дефіцит робочої сили.

Центральний банк Росії ухвалив рішення зберегти ставку на рівні 21% на засіданні 20 грудня 2024 року. Це рішення стало продовженням підвищення ставки з 19% до 21% на попередньому засіданні в жовтні, що стало найвищим рівнем ставки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Британська розвідка наголошує, що в умовах високих відсоткових ставок російський бізнес все частіше критикує таку політику, вказуючи на її негативний вплив на економічний розвиток. Однак інфляційний тиск, ймовірно, посилюється через нещодавнє зниження курсу рубля.

Рубль в листопаді 2024 року знецінився до найнижчого рівня відносно долара США з моменту початку війни, досягнувши позначки 114 за долар.

Це падіння національної валюти стало наслідком оголошених санкцій проти Газпромбанку, а також нещодавньої публікації економічної статистики, яка свідчить про перегрів економіки Росії.

У відповідь на падіння курсу рубля, Центральний банк Росії оголосив про припинення купівлі іноземної валюти до 2025 року. Однак навіть після цього курс рубля залишався близько 100 за долар до 20 грудня, що призвело до очікувань на ринку щодо можливого подальшого підвищення ключової ставки.

У розвідці зазначили, що рішення Центробанку зберегти ставку на поточному рівні лише посилить дисбаланс в економіці Росії через інфляційні наслідки падіння рубля, брак робочої сили та високі державні витрати.

Аналітики також вказують на можливі довгострокові наслідки цієї політики, що може призвести до ще більшого економічного затягування і посилення внутрішніх кризових явищ у Росії.