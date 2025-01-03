Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на соответствующий обзор опубликованный британским Министерством обороны. Разведка Британии прогнозирует усиление экономических трудностей для России.

Читайте также Мошеннические схемы в России: как россияне потеряли более 1,5 миллиарда долларов

Разведка Великобритании проанализировала ситуацию с российской экономикой на фоне решения Центрального банка России сохранить ключевую процентную ставку на уровне 21%.

По прогнозам британских аналитиков, это решение станет фактором усиления экономического дисбаланса в России, поскольку высокая ставка повлечет дополнительное инфляционное давление и усилит дефицит рабочей силы.

Центральный банк России принял решение сохранить ставку на уровне 21% на заседании 20 декабря 2024 года. Это решение стало продолжением повышения ставки с 19% до 21% на предыдущем заседании в октябре, что стало самым высоким уровнем ставки с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Британская разведка отмечает, что в условиях высоких процентных ставок российский бизнес все чаще критикует такую политику, указывая на ее негативное влияние на экономическое развитие. Однако инфляционное давление, вероятно, усиливается из-за недавнего снижения курса рубля.

Рубль в ноябре 2024 года обесценился до самого низкого уровня по отношению к доллару США с момента начала войны, достигнув отметки 114 за доллар.

Это падение национальной валюты стало следствием объявленных санкций против Газпромбанка, а также недавней публикации экономической статистики, свидетельствующей о перегреве экономики России.

В ответ на падение курса рубля, Центральный банк России объявил о прекращении покупки иностранной валюты до 2025 года. Однако даже после этого курс рубля оставался около 100 за доллар до 20 декабря, что привело к ожиданиям на рынке относительно возможного дальнейшего повышения ключевой ставки.

В разведке отметили, что решение Центробанка сохранить ставку на текущем уровне лишь усилит дисбаланс в экономике России из-за инфляционных последствий падения рубля, нехватки рабочей силы и высоких государственных расходов.

Аналитики также указывают на возможные долгосрочные последствия этой политики, что может привести к еще большему экономическому затягиванию и усилению внутренних кризисных явлений в России.