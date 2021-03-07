У Росії хлопець зарізав свою 17-річну дівчину в її день народження і поїхав до іншої

У Новосибірську хлопець вбив свою неповнолітню дівчину. Він забрав її гроші і поїхав до іншої. Уже за чотири години його піймала поліція.

Тікаючи з місця вбивства, хлопець потрапив в аварію. Однак це його не спинило і він вирішив далі тікати автостопом.

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Вбивство 17-річної дівчини у Новосибірську: подробиці

Стався жахливий злочин вночі 7 березня. Житель Дзержинського району у Новосибірську подзвонив до поліції і сказав, сказав, що вбили 17-річну дівчину.

Уже за годину поліцейські встановили особу підозрюваного.

Ним виявився хлопець померлої – раніше не судимий 19-річний житель Новосибірська.

Він завдав дівчині, з якою жив, множинні ножові поранення і зник.

Як виявилося пізніше, молодик викрав у дівчини гроші і поїхав до своєї знайомої в інше місто.

Поліцейським вдалося дізнатися, що підозрюваний їде на таксі в Кемерово.

Однак втеча не залишилася без пригоди: на шляху машина потрапила в аварію, а пасажир вирушив далі автостопом.

Дізнавшись, до кого саме їде хлопець, поліцейські зателефонували їй. Далі під контролем правоохоронців вона призначила зустріч біля одного з торгових центрів в Кемерово.

Відтак зловмисника затримали.

У нього забрали телефон, де було листування з важливою для слідства інформацією про обставини злочину.

Слідчі порушили кримінальну справу.

Хлопець мав проблеми з наркотиками

У телеграм-каналі Mash Siberia з'явилося фото загиблої з її хлопцем. Там повідомляють: у своєму твітері загибла дівчина, яку звати Настя, часто жалілася на Хлопця. Федір – саме так звати підозрюваного, був аб'юзером, бив її і дівчина хбиралася ходити до психотерапевта.

Також там повідомляють: хлопець мав проблеми з наркотиками. Займався написанням музики і працював продавцем.