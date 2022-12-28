Росії катастрофічно бракує боєприпасів: чи може наростити їх виробництво

Окупанти відчувають нестачу боєприпасів для ведення вогню. Про це свідчить і відео з вагнерівцями, в якому вони звинуватили Валєрія Герасимова у тому, що той не здатен налагодити логістику і їм немає чим воювати.

Згодом своїх підлеглих підтримав і власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин, який також дійшов висновку, що загарбникам не вистачає боєприпасів. Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович.

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Чому росіянам системно не вистачає боєприпасів

Британська розвідка пояснює сповільнення наступу російських окупантів під Бахмутом саме тим, що ворог відчуває нестачу снарядів. На думку Поповича, ця інформація повністю відповідає дійсності.

Були навіть підрахунки, якщо російська армія планує воювати протягом наступного року, то промисловість має виробити для цього 8 мільйонів одиниць боєприпасів, насамперед для гармат. Реальна ж спроможність російської промисловості складає 1,5 мільйона боєприпасів на наступний рік,

– повідомив Попович.

За його словами, проблема нестачі боєприпасів є системною для окупантів. А витікає вона насамперед із занепаду промисловості в Росії, який там не відчували до початку війни. Як наслідок це призвело до загальної неготовності країни-агресорки до тривалої війни.

"Вони розраховували закінчити війну за кілька тижнів, але увійшли у стадію затяжної війни, де у них системно не вистачає боєприпасів, з огляду на їхню тактику вогневого валу", – підкреслив військовий оглядач.

Попович пояснив, чому росіянам не вистачає боєприпасів: дивіться відео

Чи можуть росіяни збільшити виробництво

Теоретично росіяни могли б збільшити потужність виробництва боєприпасів з 1,5 до 8 мільйонів. Адже в Росії є повний цикл їхнього виробництва.

Технічно вони можуть це зробити, але питання насамперед в організації,

– зауважив військовий оглядач.

За його словами, для того, щоб організувати такий промисловий цикл та у кілька разів збільшити виробництво боєприпасів Росії необхідно переорієнтувати економіку – фактично мобілізувати її. Водночас мобілізація економіки це не лише боєприпаси, а й танки, інша техніка та озброєння.

Тож наразі в Росії немає бажання здійснювати мобілізацію економіки через низку суттєвих причин. До яких відносяться насамперед запроваджені проти країни-агресорки санкції.

Втрати ворога станом на 28 грудня

У Генштабі ЗСУ повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення на територію нашої держави українські бійці вже ліквідували 103 770 загарбників. З них 550 осіб – упродовж минулої доби. Крім того, ворог зазнає втрат у військовій техніці та озброєнні: