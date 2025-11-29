Самі не зізнаються: авіаексперт сказав, яка ракета могла вибухнути в Росії

У Росії відбувся невдалий запуск ракети. Поки достеменно невідомо, яка це була зброя, але під Оренбургом здійнявся великий фіолетовий дим, а перед тим був потужний вибух.

Ракета вибухнула у повітрі, не досягнувши визначеної цілі. Експерт з авіації Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що у росіян є гіперзвуковий планерувальний блок, який начебто працює. Однак немає ракети, яка була б здатна вивести це все на ударну позицію.

Запуск якої ракети у Росії міг пройти невдало?

Костянтин Криволап назвав варіанти ракет, випробування яких у Росії могло зазнати невдачі. Мовиться про "Сармат" або "Ярс".

Кількість повідомлень про те, що це "Сармат" або "Ярс" десь рівна. Може трохи більше припускають, що це "Сармат". Поки точно невідомо, але те, що у росіян з цього нічого не вийшло, вони й самі визнають, хоч і не зізнаються, що саме випробовували,

– сказав він.

Окрім цього, приблизно в той самий час, росіяни провели випробування на Байконурі. Там в окупантів дуже застаріла та недоглянута техніка. Одразу після запуску "Союза МС-28" обвалилася частина інфраструктури стартового майданчика, ймовірно, через зношений бетон і конструкції.

Хоча ракета успішно полетіла, пошкодження критично зачепили технічні споруди, які забезпечують обслуговування пілотованих місій. Через це під загрозою опинилися всі найближчі російські запуски, адже альтернативного робочого майданчика для таких польотів у Росії немає.

Які у Росії проблеми зі зброєю?