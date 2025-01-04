У Росії підірвали командира, причетного до удару по цивільних у Грозі

У Росії 3 січня підірвали капітана Константіна Нагайка. Воєнний злочинець був причетним до ударів по Україні, зокрема, до вбивства цивільних у селі Гроза.

Вибух, в епіцентрі якого опинився командир батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади 1 танкової армії західного воєнного округу ЗС Росії Константін Нагайко, відбувся 3 січня у населеному пункті Шуя Івановської області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

Дивіться також Причетний до злочинів проти України: у Льгові могли ліквідувати командира полку дальньої авіації

Що відомо про підрив Нагайка

У день підриву Нагайко перебував на чергуванні. Внаслідок вибуху він отримав множинні уламкові ураження фактично всіх органів, зокрема, мозку. Йому довелося зробити трепанацію черепа.

У російській 112-й ракетній бригаді ходять чутки, що шансів вижити у 29-річного російського капітана майже немає. Наразі він перебуває у критичному стані.

Ким був Константін Нагайко

Російський капітан Константін Нагайко народився 6 листопада 1995 року у місті Свободний Амурської області Росії. Він закінчив Санкт-Петербурзький університет аерокосмічного приладобудування та Михайлівську військову артилерійську академію.

Нагайко брав участь у повномасштабній війні Росії проти України та скоював воєнні злочини. Зокрема, він причетний до ударів балістичними ракетами "Іскандер" по цивільних та військових об'єктах у Сумській та Харківських областях.

Окрім цього, підрозділ Константіна Нагайка скоїв воєнний злочин у селі Гроза, що на Харківщині. 5 жовтня 2023 року там завдали ракетного удару по кафе під час поминок. Внаслідок ракетного обстрілу тоді у Грозі загинуло 59 цивільних українців, серед яких 8-річний хлопчик.

Зазначимо, що за рік після трагедії у Грозі вшанували жертв російського удару по кав'ярні. Під час обстрілу 5 жовтня 2023 року загинула п'ята частина мешканців села. 38 родин залишилися без своїх рідних, а десятеро дітей стали сиротами внаслідок ще одного воєнного злочину Росії.

При в'їзді, на зупинці громадського транспорту, повісили плакат з іменами та прізвищами людей, яких підозрюють в наведені ракети на кав'ярню. Окрім цього, на кладовищі відправили молебень за загиблими, на який прийшло дуже багато людей. У той день про трагедію у Грозі згадували не лише на Харківщині, а й по всій Україні.