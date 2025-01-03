Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bihus.Info. Однак, українська розвідка наразі не підтвердила інформацію про загибель цього російського полковника.

Дивіться також Знову сумнозвісна російська бригада: військовий оцінив наслідки удару ЗСУ по Курщині

Тімошин наказував атакувати цивільні об'єкти в Україні

Тімошин причетний до низки жахливих злочинів Росії проти України.

Зокрема, саме він віддав наказ ударити по житловому будинку у Дніпрі 14 січня 2023 року. Тоді Росія вбила 46 мирних мешканців, ще 79 було травмовано.

Він же наказав завдати ракетного удару по ТЦ у місті Кременчук 27 червня 2022 року. Внаслідок цієї атаки 22 людини було визнано загиблими або зниклими безвісти, ще 59 – отримали поранення.

За наказом Тімошина також було обстріляно міський будинок культури на Харківщині та багатоповерхівка на Одещині.

Нагадаємо, що росЗМІ писали про атаку на військовий об'єкт у Льгові щонайменше 6 ракетами Storm Shadow. За їхніми даними, загинуло 8 російських військовослужбовців, ще 22 – доставили до лікарні.

Прилетіло туди уже вдруге. Вперше це сталося 25 грудня. Того дня було ліквідовано низку офіцерів. Серед загиблих також міг бути замкомандир інженерних військ Росії генерал Костянтин Смєшко, якого без зайвого шуму поховали у Москві.

До слова, Льгов розташований поряд з лінією боєзіткнення. Там росіяни концентрують свої пункти зв'язку та штаби.