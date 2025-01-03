Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bihus.Info. Однако, украинская разведка пока не подтвердила информацию о гибели этого российского полковника.

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Тимошин приказывал атаковать гражданские объекты в Украине

Тимошин причастен к ряду ужасных преступлений России против Украины.

В частности, именно он отдал приказ ударить по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года. Тогда Россия убила 46 мирных жителей, еще 79 были травмированы.

Он же приказал нанести ракетный удар по ТЦ в городе Кременчуг 27 июня 2022 года. В результате этой атаки 22 человека были признаны погибшими или пропавшими без вести, еще 59 – получили ранения.

По приказу Тимошина также был обстрелян городской дом культуры в Харьковской области и многоэтажка в Одесской области.

Напомним, что росСМИ писали об атаке на военный объект во Льгове по меньшей мере 6 ракетами Storm Shadow. По их данным, погибло 8 российских военнослужащих, еще 22 – доставили в больницу.

Прилетело туда уже второй раз. Впервые это произошло 25 декабря. В тот день был ликвидирован ряд офицеров. Среди погибших также мог быть замкомандира инженерных войск России генерал Константин Смешко, которого без лишнего шума похоронили в Москве.

К слову, Льгов расположен рядом с линией боестолкновения. Там россияне концентрируют свои пункты связи и штабы.