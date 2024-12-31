Причиной смерти рашиста могла стать ракета HIMARS. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военно-политического обозревателя Александра Коваленко.

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Что известно об обстоятельствах смерти российского генерала

61-летний Смешко занимал ряд высоких должностей в российских войсках. Он возглавлял инженерные войска в Дальневосточном, Восточном и Южном военных округах, а с 2017 года был заместителем командующего инженерных войск РФ. За годы службы Смешко получил более 10 медалей от руководства.

Его смерть проанализировал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что именно в это время украинские спецслужбы ГУР, СБУ, СБС и ОСУВ "Таврия" провели успешную операцию по ликвидации трёх офицеров 4-й гвардейской военной базы России.

Удар с применением HIMARS и ударных дронов пришелся на руководящий состав, в частности:

Дмитрия Нагорного , капитана, командира 1-го батальона 135-го мотострелкового полка,

, капитана, командира 1-го батальона 135-го мотострелкового полка, Григория Крохмалева , капитана, начальника разведки этого же полка,

, капитана, начальника разведки этого же полка, Юрия Фомина, капитана, командира зенитной батареи базы.

Но это так, просто к совпадению дат ликвидации этих офицеров и неожиданной смерти Константина Смешко,

– с иронией отметил Коваленко.

Напомним, в Москве взорвали генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России. Кириллов был подозреваемый в военных преступлениях, в частности в применении химического оружия против Сил обороны Украины.