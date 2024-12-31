Причиною смерті рашиста могла стати ракета HIMARS. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на воєнно-політичного оглядача Олександра Коваленка.

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Що відомо про обставити смерті російського генерала

61-річний Смєшко займав низку високих посад у російських військах. Він очолював інженерні війська у Далекосхідному, Східному та Південному військових округах, а з 2017 року був заступником командувача інженерних військ РФ. За роки служби Смєшко отримав понад 10 медалей від керівництва.

Його смерть проаналізував військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він зазначив, що саме в цей час українські спецслужби ГУР, СБУ, СБС та ОСУВ "Таврія" провели успішну операцію з ліквідації трьох офіцерів 4-ї гвардійської військової бази Росії.

Удар із застосуванням HIMARS та ударних дронів припав на керівний склад, зокрема:

Дмитра Нагорного , капітана, командира 1-го батальйону 135-го мотострілецького полку,

, капітана, командира 1-го батальйону 135-го мотострілецького полку, Григорія Крохмальова , капітана, начальника розвідки цього ж полку,

, капітана, начальника розвідки цього ж полку, Юрія Фоміна, капітана, командира зенітної батареї бази.

Але це так, просто до співпадіння дат ліквідації цих офіцерів і несподіваної смерті Костянтина Смєшка,

– з іронією зазначив Коваленко.

Нагадаємо, у Москві підірвали генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова, начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС Росії. Кіріллов був підозрюваний у воєнних злочинах, зокрема у застосуванні хімічної зброї проти Сил оборони України.