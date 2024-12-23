Також аналізують спроможність дістати до тієї людини. Про це 24 Каналу розповів генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун.

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"Я думаю, що треба визначати насамперед той рівень небезпеки, який він становить для України. По-друге, рівень тих злочинів, які за ним стоять. Також спроможності дістати до нього", – сказав він.

Українська агентура у Росії

Віктор Ягун зазначив, що якщо є завдання ліквідувати певну особу, то креатив українських спецслужб безмежний навіть на території Росії. Там теж є українська агентура.

Сам Путін визнав, що у Росії значна кількість української діаспори. Щоправда, їх там не так багато, як він розповідав. Але думаю, що навіть 1% точно позитивно ставиться до України, до її боротьби за незалежність та готова підтримати Україну. Зокрема, у боротьбі, у її діях проти агресора,

– припустив він.

Зокрема, у Тюмені 70% населення – україномовні. На початку 90-х років там діяв осередок, який відзначав Акт відновлення Української Держави, який був проголошений 30 червня 1941 року.

"Ті люди ж нікуди не зникли. Вони там як жили, так і живуть. Я не кажу про Тюмень. Про весь східний Сибір. Якщо взяти перепис населення, приблизно 20 мільйонів визнавали себе українцями. Зараз значно менше, тому що це не модно. Але ще раз наголошую – знайти людей, які готові допомогти меркантильно, з патріотичних, інших причин, не так складно", – підкреслив генерал-майор СБУ в запасі.