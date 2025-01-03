Российских военных в момент удара награждали в доме культуры. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что 810 бригаду перебросили на Курщину из-за нехватки сил.

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Последствия удара ВСУ по Курской области

Военнослужащий ВСУ отметил, что в последнее время оккупантам на Курщине очень "горячо". Удары были по Марьино, поселок входит в Ивановский сельсовет, и Рыльске, где был уничтожен узел связи и российский штаб.

Оккупанты собрались для награждения в местном доме культуры, что российская пропаганда отрицает, после чего к ним "кое-что" прилетело.

Это снова печально известная российская 810 бригада морской пехоты, которая ранее работала не в Курской области, ее, как и многих, просто перебросили, потому что Курск россиянам "поперек горла",

– подчеркнул Сазонов.

Военнослужащий ВСУ добавил, что врагу больше всего потерь наносит не пехота, а именно дроны и ракеты.

Кстати, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предположил, что удар по бригаде был ракетами М30/М31 с HIMARS. Также использовались дроны-корректировщики.

Напомним, что удар по 810 бригаде в Марьино был не единственным "сюрпризом". 26 декабря ВСУ ударили по ней во Льгове, что привело к гибели заместителя командира бригады и 17 военных, здание же командного пункта было частично уничтожено.