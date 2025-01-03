Російських військових в момент удару нагороджували у будинку культури. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що 810 бригаду перекинули на Курщину через брак сил.

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Наслідки удару ЗСУ по Курщині

Військовослужбовець ЗСУ зазначив, що останнім часом окупантам на Курщині дуже "гаряче". Удари були по Мар'їному, селище входить до Іванівської сільради, та Рильську, де було знищено вузол зв'язку та російський штаб.

Окупанти зібралися для нагородження в місцевому будинку культури, що російська пропаганда заперечує, після чого до них "дещо" прилетіло.

Це знову сумнозвісна російська 810 бригада морської піхоти, яка раніше працювала не в Курській області, її, як і багатьох, просто перекинули, бо Курськ росіянам "поперек горла",

– наголосив Сазонов.

Військовослужбовець ЗСУ додав, що ворогу найбільше втрат завдає не піхота, а саме дрони та ракети.

До речі, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан припустив, що удар по бригаді був ракетами М30/М31 з HIMARS. Також використовувалися дрони-коригувальники.

Нагадаймо, що удар по 810 бригаді в Мар'їному був не єдиним "сюрпризом". 26 грудня ЗСУ вдарили по ній у Льгові, що призвело до загибелі заступника командира бригади та 17 військових, будівля ж командного пункту була частково знищена.