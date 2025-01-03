Нелегко зібрати безекіпажний катер, який дуже нестійкий, особливо на хвилі, посадити на нього 100-кілограмову ракету та пускову установку, підтягнути систему виявлення. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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"За допомогою безекіпажних катерів, які бовтаються на хвилях, на дальностях сотні кілометрів від операторів, провести таку операцію дуже складно. Саме ця складність дала можливість забезпечити режим неочікуваності. Тому що російські льотчики, екіпажі не очікували такої наглості. Кілька Мі-8 дійсно було завалено беками", – підкреслив він.

Складна операція

Роман Світан зазначив, що якщо ракета Р-73 обрала ціль, то точно її знищить. Найімовірніше, використовувалась теплова головка самонаведення, яка після захоплення цілі виконує завдання сама. Гелікоптер – дуже легка ціль для такої ракети.

На двох Мі-8 перебували російські військовослужбовці. Один борт затонув разом з екіпажем, з окупантами. Другий гелікоптер дотягнув до аеродрому, але ракета має 8 кілограмів бойової частини. Ймовірно, там теж був ліквідований особовий склад. Два Мі-8 назавжди виведені зі складу морської авіації Росії.

Тепер уявіть, який стан у всіх інших пілотів. Вони не будуть так безтурботно ставитись до беків. Це тільки початок. Взяли ракети легкого рівня. Це малі дальності. Якщо так добре пішло, то там можуть бути й інші ракети, більшої дальності, радіолокаційні, з головками самонаведення,

– сказав військовий експерт.

Зокрема, ракети можуть відпрацьовувати по літаках. Якщо поставити на дрони Magura V5 систему управління передачі даних Link 16, то можна буде їх використовувати як пускові установки для ракет.

"А наводити ці ракети на цілі за допомогою дальніх локаторів. Якщо зараз підійдуть мінімум 2 літаючі локатори з дальністю 400 кілометрів. Локатор може висіти над Одесою, бек може підтягнути ракету як пускова установка під Севастополь та мінусувати російські літаки на зльоті з Бельбеку", – припустив льотчик-інструктор.

До слова, представник Головного управління розвідки Євген Єрін розповів, що знищити російські гелікоптери за допомогою морських дронів стало можливим завдяки постійному покращенню українського озброєння. За його словами, такі операції позитивно впливають на розставлення сил у Чорному морі, завдяки зусиллям Сил оборони та, зокрема підрозділам ГУР, вдалося відтіснити російський Чорноморський флот.