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Де розташоване Мар'їне

Як кажуть у Генштабі, було здійснено високоточний удар з метою послабити здатність та бажання Росії здійснювати свої терористичні акти проти України.

"Було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення… Збройні сили України невпинно продовжуватимуть виявляти та знищувати об'єкти військового командування країни-агресора", – зауважили військові.

За даними росЗМІ окупанти зібралися в місцевому будинку культури для нагородження.

Мар'їне розташоване у Рильському районі Курської області. Селище входить до Івановської сільради.

За відкритими даними, там проживає 1747 осіб.

Від Мар'їного до Курська – майже 90 кілометрів, до кордону з Україною – приблизно 40.

Де розташоване Мар'їне: дивіться на карті

Нагадаємо, що 1 січня головком Сирський відвідав Курський напрямок, де нагородив українських військових. Він також розповів, що на цій ділянці фронту вдалося поповнити обмінний фонд понад 700 загарбниками.