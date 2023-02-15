Іран передав Росії безпілотники Shahed-129: які загрози вони створюють Україні

Не секрет, що Іран постачає Росії свої дрони-камікадзе, якими та тероризує міста України. 12 лютого стало відомо, що на озброєнні окупантів з'явилися нові іранські безпілотники, серед яких Shahed-129.

Про це повідомило впливове британське видання The Guardian з посиланням на власні анонімні джерела. Тож 24 Канал розібрався у тому, які загрози ці нові "Шахіди" можуть створити українцям.

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Чим небезпечні нові дрони

Передусім зауважимо, що нові дрони від Ірану, серед яких Shahed-129, в українському небі раніше не фіксували. Вони є відносно новою розробкою, адже були створені у 2012 році іранською компанією "Shahed Aviation Industries" для Повітряно-Космічних Сил Корпусу Вартових Ісламської Революції (КВІР). При цьому іранські конструктори надихались американським БПЛА MQ-1 Predator та ізраїльским дроном Hermes 450.

Цей ударний безпілотник з системою наведення на цілі значно складніший та дорожчий уже відомих нашим військовим Shahed-131 і Shahed-136. Він є одномоторним гвинтовим дроном з авіаційним двигуном Rotax 914, та оснащений електронно-оптичними й інфрачервоними датчиками. Також на БПЛА встановлений лазерний далекомір, що дозволяє виконувати йому завдання і вдень, і вночі.

Ба більше, у Shahed-129 заявлена можливість передачі відеоданих в режимі реального часу та можливість надавати зображення з високим ступенем деталізації.

Ще однією небезпекою розробки є те що Shahed-129 здатен нести високоточні ракети, керовані бомби Sadid-345 та протитанкові ракети Sadid-1. Загалом кількість боєприпасів на БПЛА може коливатися від 4 до 8 одиниць. Ба більше, дрон може атакувати до 8 цілей – як одночасно, так і послідовно.

Цікаво, що військові України уже неодноразово перехоплювали розмови іранських операторів дронів, які вели переговори мовою курдів. А це може свідчити про те, що нові "Шахіди" вже активно використовуються на фронті, а Іран став прямим учасником агресії проти України.

Мінуси Shahed-129

Однак у безпілотника є й низка мінусів, серед яких, зокрема, швидкість. Повідомляється, що вона може сягати до 150 кілометрів. Також у Shahed-129 відсутні системи попередження про пуски зенітних керованих ракет, а це не дасть ворожому оператору можливості вчасно вивести БПЛА з-під удару.

Щодо розвідувальних можливостей Shahed-129, то дрон може проводити рекогностування (розвідку місцевості – 24 канал) на відстані від 60 до 80 кілометрів. Однак для цього потрібні ідеальні погодні умови. Якщо ж "за бортом" буде туман чи хмарність, його можливості ведення оптичної розвідки знижуються до 15–20 кілометрів.

Ба більше, експерти припускають, що у Shahed-129 немає системи захисту проти обмерзання. Тож у зимових умовах цей безпілотник не такий ефективний.

Серед мінусів також можна зазначити дальність радіуса дії, яка становить 200 кілометрів. Якщо дрон потрібно запустити на більшу відстань, ніж вказана, то він здатен рухатися далі лише в режимі автопілота. А це унеможливлює його використання, як ударного БПЛА.

Shahed-129 характеристики: