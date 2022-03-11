У Росії при посадці перекинувся вертоліт Мі-8

Вертоліт Мі-8 перекинувся під час посадки на Псков. Відомо, що постраждала одна людина. Інших подробиць наразі немає.

Про це місцеві ЗМІ повідомляють з посиланням на ГУ МНС. Зауважимо, що Мі-8 – радянський багатоцільовий вертоліт.

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Нещодавно, 4 березня, українські захисники збили такий самий над Волновахою. Він хотів забрати пілота штурмовика окупантів, збитого там же раніше.

Пізніше штурман збитого Мі-8 закликав своїх товаришів по службі припинити війну і покинути Україну.

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