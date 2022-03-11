Після ураження ворожий Су-34 планував долетіти до власного аеродрому, але дорогою впав на території Росії.

До теми Повітряні Сили знищили цілий полк десантних військ Росії

За інформацією зенітних ракетних військ Повітряних Сил уражено чотири повітряні цілі – попередньо, три штурмовики Су-25 окупантів та Су-34, який після ураження не долетів до власного аеродрому і впав на території Росії,

– йдеться в повідомленні.

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