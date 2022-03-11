Відомо, що 10 березня бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил, при вогневій підтримці вертольотів армійської авіації, завдала удару по 2 великих колонах техніки окупантів.

Важливо Росія повернула в Європу війну, – глави держав та урядів ЄС

За попередньої інформації, це цілий полк десантних військ Росії. Які мали повний комплект броньованої техніки: танки, БМП, "Гради".

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Цікаво – Мінус 10 російських літаків за добу​, – у ЗСУ відзвітували за 10 березня: